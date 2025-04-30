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Акции банка «Санкт-Петербург» не будут торговаться на Мосбирже 3 и 4 мая

Ведомости

Акции банка «Санкт-Петербург» (BSPB) 3 и 4 мая не будут торговаться в ходе дополнительной торговой сессии выходного дня на Мосбирже. Об этом сообщается на сайте площадки.

Причина остановки торгов не уточняется.

После объявления Мосбиржи акции банка росли на 0,4% до 408,28 руб., к 15:21 мск достигнув 408,41 руб.

Выручка кредитной организации по МСФО по итогам 2024 г. выросла на 26,5% до 94,4 млрд руб. За 2024 г. банк заработал рекордную чистую прибыль – 50,8 млрд руб. (рост на 7,3% после 2023 г.). Кредитный портфель на январь 2025 г. вырос на 9,4% до 751 млрд руб., Корпоративный кредитный портфель вырос на 11,5% и составил 587,9 млрд руб.

В мае 2024 г. банк «Санкт-Петербург» объявил о погашении более 4 335 800 акций для сокращения акционерного капитала. 25 апреля акционеры банка проголосовали за уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных именных акций. Планировалось, что размер уставного капитала после погашения акций составит 477,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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