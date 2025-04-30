Акции банка «Санкт-Петербург» не будут торговаться на Мосбирже 3 и 4 мая
Акции банка «Санкт-Петербург» (BSPB) 3 и 4 мая не будут торговаться в ходе дополнительной торговой сессии выходного дня на Мосбирже. Об этом сообщается на сайте площадки.
Причина остановки торгов не уточняется.
После объявления Мосбиржи акции банка росли на 0,4% до 408,28 руб., к 15:21 мск достигнув 408,41 руб.
Выручка кредитной организации по МСФО по итогам 2024 г. выросла на 26,5% до 94,4 млрд руб. За 2024 г. банк заработал рекордную чистую прибыль – 50,8 млрд руб. (рост на 7,3% после 2023 г.). Кредитный портфель на январь 2025 г. вырос на 9,4% до 751 млрд руб., Корпоративный кредитный портфель вырос на 11,5% и составил 587,9 млрд руб.
В мае 2024 г. банк «Санкт-Петербург» объявил о погашении более 4 335 800 акций для сокращения акционерного капитала. 25 апреля акционеры банка проголосовали за уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных именных акций. Планировалось, что размер уставного капитала после погашения акций составит 477,6 млн руб.