Акции банка «Санкт-Петербург» не будут торговаться на Мосбирже 3 и 4 мая

Выручка кредитной организации по МСФО по итогам 2024 г. выросла на 26,5% до 94,4 млрд руб. За 2024 г. банк заработал рекордную чистую прибыль – 50,8 млрд руб. (рост на 7,3% после 2023 г.). Кредитный портфель на январь 2025 г. вырос на 9,4% до 751 млрд руб., Корпоративный кредитный портфель вырос на 11,5% и составил 587,9 млрд руб.