Объем торгов на Мосбирже в апреле составил 145,8 трлн рублей

В марте 2025 г. общий объем торгов на рынках Мосбиржи составил 149 трлн руб. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4 трлн руб. при среднем дневном объеме 149,4 млрд руб. На рынке облигаций объем торгов достиг 3,5 трлн руб. без учета однодневных облигаций, среднедневной объем – 164,5 млрд руб. На срочном рынке объем торгов составил 13 трлн руб., а среднедневной объем – 618,4 млрд руб. На денежном рынке общий объем операций достиг 114,5 трлн руб., среднедневной – 5,5 трлн руб.