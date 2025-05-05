Объем торгов на Мосбирже в апреле составил 145,8 трлн рублей
Общий объем торгов на рынках Московской биржи за апрель 2025 г. составил 145,8 трлн руб. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 4,2 трлн руб., среднедневной – 149,6 млрд руб. На рынке облигаций объем торгов составил 3,2 трлн руб. без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов – 144,3 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций достиг 1,9 трлн руб., включая объем размещения однодневных облигаций на 398 млрд руб.
На срочном рынке объем торгов составил 12,3 трлн руб., среднедневной – 559,4 млрд руб. На денежном рынке общий объем операций достиг 112,9 трлн руб., среднедневной – 5,1 трлн руб. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 46,5 трлн руб., операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 54,2 трлн руб.
В апреле прошло 28 торговых дней на рынке акций, шесть из них состоялись в выходные.
В марте 2025 г. общий объем торгов на рынках Мосбиржи составил 149 трлн руб. На рынке акций объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 4 трлн руб. при среднем дневном объеме 149,4 млрд руб. На рынке облигаций объем торгов достиг 3,5 трлн руб. без учета однодневных облигаций, среднедневной объем – 164,5 млрд руб. На срочном рынке объем торгов составил 13 трлн руб., а среднедневной объем – 618,4 млрд руб. На денежном рынке общий объем операций достиг 114,5 трлн руб., среднедневной – 5,5 трлн руб.