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Число частных инвесторов на рынке облигаций Московской биржи достигло 1 млн

Ведомости

С начала 2025 г. рынок облигаций Московской биржи привлек рекордное количество частных инвесторов – их число превысило 1 млн человек. Такой прирост стал максимальным за четыре месяца, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

По итогам апреля совокупный объем торгов облигациями (без учета однодневных бумаг) составил 3,2 трлн руб., что почти вдвое превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года (1,8 трлн руб.).

На первичном рынке объем размещений и обратного выкупа достиг 1,9 трлн руб., включая 398 млрд руб. по однодневным облигациям. Всего в апреле выпущено 101 новое размещение корпоративных бумаг от 51 эмитента на сумму 1,1 трлн руб. Для сравнения: год назад этот объем составлял 561 млрд руб.

Вторичные торги облигациями показали результат в 1,7 трлн руб. – почти в два раза больше, чем в апреле 2024 г. (943 млрд руб.).

Физические лица в апреле провели операции с облигациями на сумму 560 млрд руб., что также более чем вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года. Их доля в общем объеме торгов в режиме Т+ составила 31,5%.

Компании за тот же период привлекли 1,1 трлн руб. Объем вечерних торгов достиг 3% от общего оборота, внебиржевые сделки с участием центрального контрагента – 345,5 млрд руб.

5 мая сообщалось, что общий объем торгов на рынках Московской биржи за апрель 2025 г. составил 145,8 трлн руб. За месяц прошло 28 торговых дней на рынке акций, шесть из которых состоялись в выходные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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