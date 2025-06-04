Совет директоров «Абрау-Дюрсо» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО «Абрау-Дюрсо» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. по 5,01 руб. на акцию. Это следует из сообщения, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.
Общий объем выплат составит 545,5 млн руб.
19 мая председатель совета директоров компании Павел Титов заявил, что дивиденды «Абрау-Дюрсо» за 2024 г. могут составить 5,01 руб. на акцию.
По итогам 2024 г. ПАО получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,8 млрд руб., показатель вырос на 43%. EBITDA продемонстрировала еще более значительный рост – на 51%, достигнув рекордного уровня в 4,3 млрд руб.
За прошлый год выручка «Абрау-Дюрсо» выросла на 26%, достигнув максимальных для компании 15,8 млрд руб. По итогам 2024 г. общий объем продаж составил рекордные 66,862 млн бутылок, что на 18% превышает показатель годом ранее.