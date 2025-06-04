Никто не воспользовался правом преимущественного выкупа допэмиссии акций VK
По итогам проведения преимущественного права приобретения акций компании VK в рамках допэмиссии никто не воспользовался этой услугой. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Общее количество размещаемых акций составило почти 354 млн штук, из которых ни одна не была размещена в результате осуществления преимущественного права.
Участники закрытой подписки – закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ), пайщиками которых являются ключевые российские акционеры VK.