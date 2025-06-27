В «Автосити» допустили первый в России дефолт по ЦФА
Сеть автосалонов «Автосити» не сможет выполнить обязательства перед инвесторами в полном объеме, сообщили на сайте компании. Эмитент объяснил такой исход «непростой экономической ситуацией».
В компании предложили инвесторам заменить текущие цифровые финансовые активы (ЦФА) на новые. Эта возможность сохранится с 3 июля по 26 августа 2025 г. Срок для этого вложения – 33 месяца. Ставки зафиксированы на уровне 18% с первой по пятую выплаты, 14% – с шестой по 17 выплаты, с 18 выплаты — 12%. Выплаты будут поступать клиентам каждый месяц.
В «Автосити» подчеркнули, что рынок автомобилей сократился за счет резкого повышения ключевой ставки и долгого отсутствия ее снижения. Автокредиты стали дороже, с помощью этого инструменты приобрели машины 60-65% клиентов компании.
ЦФА представляют собой виртуальные права на разные виды активов, оформленные в цифровом виде. Они основаны на технологии блокчейна. 26 июня стало известно, что свои первые ЦФА выпускает холдинг «Селигдар», специализирующийся на добыче золота и олова. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 20% годовых с квартальной выплатой.