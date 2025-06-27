Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

В «Автосити» допустили первый в России дефолт по ЦФА

Ведомости

Сеть автосалонов «Автосити» не сможет выполнить обязательства перед инвесторами в полном объеме, сообщили на сайте компании. Эмитент объяснил такой исход «непростой экономической ситуацией».

В компании предложили инвесторам заменить текущие цифровые финансовые активы (ЦФА) на новые. Эта возможность сохранится с 3 июля по 26 августа 2025 г. Срок для этого вложения – 33 месяца. Ставки зафиксированы на уровне 18% с первой по пятую выплаты, 14% – с шестой по 17 выплаты, с 18 выплаты — 12%. Выплаты будут поступать клиентам каждый месяц.

В «Автосити» подчеркнули, что рынок автомобилей сократился за счет резкого повышения ключевой ставки и долгого отсутствия ее снижения. Автокредиты стали дороже, с помощью этого инструменты приобрели машины 60-65% клиентов компании.

ЦФА представляют собой виртуальные права на разные виды активов, оформленные в цифровом виде. Они основаны на технологии блокчейна. 26 июня стало известно, что свои первые ЦФА выпускает холдинг «Селигдар», специализирующийся на добыче золота и олова. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 20% годовых с квартальной выплатой.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных