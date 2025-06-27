В «Автосити» допустили первый в России дефолт по ЦФА

В компании предложили инвесторам заменить текущие цифровые финансовые активы (ЦФА) на новые. Эта возможность сохранится с 3 июля по 26 августа 2025 г. Срок для этого вложения – 33 месяца. Ставки зафиксированы на уровне 18% с первой по пятую выплаты, 14% – с шестой по 17 выплаты, с 18 выплаты — 12%. Выплаты будут поступать клиентам каждый месяц.