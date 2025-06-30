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Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2024 год

Выплаты составят 34,84 рубля на одну акцию
Ведомости

Общее собрание акционеров Сбербанка утвердило рекомендации Наблюдательного совета о выплате дивидендов за 2024 г. в размере 786,9 млрд руб. (34,84 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции). Об этом сообщили в финансовой организации.

В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 18 июля.

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет Сбербанка за прошлый год, выбрали аудиторскую организацию, утвердили новые редакции устава банка и нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления банка, и избрали новый состав Наблюдательного совета банка.

Чистая прибыль Сбербанка в 2024 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 4,8% до 1,58 трлн руб. Рентабельность капитала составила 24%. ﻿﻿﻿﻿Число розничных клиентов увеличилось на 1,4 млн человек с начала года до 109,9 млн человек, ﻿количество активных корпоративных клиентов – более чем на 150 000 до 3,3 млн компаний. Совокупный кредитный портфель вырос на 16,4% до 45,9 трлн руб., совокупные средства клиентов увеличились на 21,6% за год, превысив 44,6 трлн руб.

27 февраля председатель правления Сбербанка Герман Греф объявил, что банк выплатит акционерам дивиденды за 2024 г. в полном объеме. Он уточнил, что размер дивидендов составит 50% от прибыли финансовой организации.

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