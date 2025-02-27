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Греф: в 2025 году «Сбер» выплатит акционерам дивиденды в полном объеме

Ведомости

Сбербанк выплатит акционерам дивиденды за 2024 г. в полном объеме, заявил председатель правления банка Герман Греф.

Размер дивидендов составит 50% от прибыли банка. Греф также добавил, что он не может гарантировать, что в течение следующих трех лет банк сможет выплачивать все запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен». «Сбер» приложит усилия, чтобы сочетать поддержание капитала, инвестиции и выплату дивидендов.

«Надеюсь, что акционеры Сбербанка не услышат от нас извинений, что мы не сможем выплатить дивиденды», – заявил Греф.

26 февраля стало известно, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась на 4,8% до 1,58 трлн руб. в 2024 г. Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 4,2% г/г, составив 72,03 руб. ﻿﻿Рентабельность капитала составила 24%. ﻿﻿Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,3% на конец 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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