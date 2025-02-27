Греф: в 2025 году «Сбер» выплатит акционерам дивиденды в полном объеме

Размер дивидендов составит 50% от прибыли банка. Греф также добавил, что он не может гарантировать, что в течение следующих трех лет банк сможет выплачивать все запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен». «Сбер» приложит усилия, чтобы сочетать поддержание капитала, инвестиции и выплату дивидендов.