Греф: в 2025 году «Сбер» выплатит акционерам дивиденды в полном объеме
Сбербанк выплатит акционерам дивиденды за 2024 г. в полном объеме, заявил председатель правления банка Герман Греф.
Размер дивидендов составит 50% от прибыли банка. Греф также добавил, что он не может гарантировать, что в течение следующих трех лет банк сможет выплачивать все запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен». «Сбер» приложит усилия, чтобы сочетать поддержание капитала, инвестиции и выплату дивидендов.
«Надеюсь, что акционеры Сбербанка не услышат от нас извинений, что мы не сможем выплатить дивиденды», – заявил Греф.
26 февраля стало известно, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО увеличилась на 4,8% до 1,58 трлн руб. в 2024 г. Прибыль на обыкновенную акцию (EPS) увеличилась на 4,2% г/г, составив 72,03 руб. Рентабельность капитала составила 24%. Коэффициент достаточности капитала банковской группы Н20.0 составил 13,3% на конец 2024 г.