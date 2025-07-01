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«Транснефть» выплатит дивиденды в размере 198,25 рубля на акцию за 2024 год

Ведомости

Акционеры компании «Транснефть» одобрили выплату дивидендов в размере 198,25 руб. на одну обыкновенную или привилегированную акцию. Всего на дивиденды будет направлено более 143,7 млрд руб., говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

По данным компании, для выплат будет использована часть чистой прибыли за 2024 г. в размере более 108,4 млрд руб., а также более 35,2 млрд руб., которые составляют часть нераспределенной прибыли «Транснефти» прошлых лет.

Решение акционеров на годовом собрании совпадает с рекомендацией, которую дал совет директоров компании 2 июня. Тогда предлагалось определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, на 20-й день с даты принятия решения. Такой временной промежуток указан и в соответствующем документе по итогам годового общего собрания акционеров.

В 2024 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО сократилась на 5% в сравнении с показателем 2023 г. и составила 287,7 млрд руб. В компании это связали с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов. При этом выручка группы увеличилась на 7% и достигла 1,4 трлн руб.

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