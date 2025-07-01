«Транснефть» выплатит дивиденды в размере 198,25 рубля на акцию за 2024 год

В 2024 г. чистая прибыль «Транснефти» по МСФО сократилась на 5% в сравнении с показателем 2023 г. и составила 287,7 млрд руб. В компании это связали с пересчетом отложенных налоговых активов и обязательств из-за роста налогов. При этом выручка группы увеличилась на 7% и достигла 1,4 трлн руб.