Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

Биткойн подорожал до $119 000, установив новый рекорд

Ведомости

Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $119 000, следует из данных Binance.

Максимальная стоимость биткойна 13 июля составила $119 216,67 на 17:20 мск.

Ночью 11 июля, по данным Binance, курс превышал $116 000. Прошлый исторический ценовой максимум биткойн установил в конце мая 2025 г., когда его стоимость немного превысила $111 000.

В этом году у биткойна есть возможность достичь отметок в $130 000–150 000, особенно в том случае, если снижение доллара будет усиливаться на фоне падения спроса на американские активы, прогнозирует аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. Ключевыми факторами здесь он называет ожидание снижения процентной ставки ФРС США, а также рост цен на золото, вызванный спросом крупнейших мировых центробанков и продолжающейся диверсификацией мировой экономики со снижением доли американского доллара в инвестиционных портфелях.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных