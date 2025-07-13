Биткойн подорожал до $119 000, установив новый рекорд

В этом году у биткойна есть возможность достичь отметок в $130 000–150 000, особенно в том случае, если снижение доллара будет усиливаться на фоне падения спроса на американские активы, прогнозирует аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. Ключевыми факторами здесь он называет ожидание снижения процентной ставки ФРС США, а также рост цен на золото, вызванный спросом крупнейших мировых центробанков и продолжающейся диверсификацией мировой экономики со снижением доли американского доллара в инвестиционных портфелях.