ЦБ предложил инвесторам новые принципы для роста доходности

В ЦБ отметили, что таким инвесторам необходимо усиливать активность участия в жизни эмитентов, чтобы развивать их долгосрочные перспективы, в том числе способствовать повышению акционерной стоимости. Такие рекомендации прописаны в новом документе банка. Кодекс предписывает также ежегодную отчетность о выполнении указанных принципов для тех инвесторов, кто его придерживается.