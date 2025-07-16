ЦБ предложил инвесторам новые принципы для роста доходности
Банк России представил кодекс ответственного инвестирования для институциональных инвесторов, в том числе банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и др., которые размещают средства в долевые инструменты, сообщила пресс-служба регулятора.
В ЦБ отметили, что таким инвесторам необходимо усиливать активность участия в жизни эмитентов, чтобы развивать их долгосрочные перспективы, в том числе способствовать повышению акционерной стоимости. Такие рекомендации прописаны в новом документе банка. Кодекс предписывает также ежегодную отчетность о выполнении указанных принципов для тех инвесторов, кто его придерживается.
«При инвестировании «институционалы» должны обращать внимание прежде всего на компании, которые приняли стратегию повышения акционерной стоимости», – пояснили в пресс-службе. При отсутствии такого документа регулятор советует им воспользоваться своими правами, чтобы простимулировать эмитента к его разработке.
Банк России также предложил улучшить качество отчетности эмитентов. Среди инициатив регулятора – возможность сделать в отчете обязательные главы, которые эмитент сможет структурировать по своему усмотрению. Например, ввести в годовой отчет раздел, посвященный системному раскрытию информации о корпоративном управлении. Также, исходя из данных ЦБ, предлагается предоставить эмитентам возможность привлекать аудитора для независимой оценки отчета о корпоративном управлении.