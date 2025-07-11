Как Банк России предлагает улучшить качество отчетности эмитентов

Рынку капитала необходима информационная прозрачность, поскольку для него это «игра без проигрыша», пишет ЦБ. С 2022 г. во многих акционерных обществах наблюдается ухудшение корпоративного управления, обращает внимание регулятор в докладе. Это происходит на фоне снижения информационной прозрачности эмитентов, а также отхода от общепринятых норм корпоративного управления в части взаимодействия с акционерами и привлечения в состав совета директоров независимых директоров, объясняет ЦБ. Вдобавок некоторые общества раскрывают информацию о ключевых корпоративных решениях с изъятиями, указано в документе: это не позволяет инвесторам понять суть решений и оценить, как изменения влияют на их инвестиции.