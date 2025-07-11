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Как Банк России предлагает улучшить качество отчетности эмитентов

Среди инициатив регулятора – устранение временного лага в публикациях разных видов отчетов и их стандартизация
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В России обязанность по составлению и раскрытию годового отчета распространяется на около 6000 акционерных обществ, включая общества, акции которых допущены и не допущены к организованным торгам, следует из данных Банка России. Но структура и содержание отчета не стандартизированы, и не все компании используют лучшие практики, когда готовят его.

Рынку капитала необходима информационная прозрачность, поскольку для него это «игра без проигрыша», пишет ЦБ. С 2022 г. во многих акционерных обществах наблюдается ухудшение корпоративного управления, обращает внимание регулятор в докладе. Это происходит на фоне снижения информационной прозрачности эмитентов, а также отхода от общепринятых норм корпоративного управления в части взаимодействия с акционерами и привлечения в состав совета директоров независимых директоров, объясняет ЦБ. Вдобавок некоторые общества раскрывают информацию о ключевых корпоративных решениях с изъятиями, указано в документе: это не позволяет инвесторам понять суть решений и оценить, как изменения влияют на их инвестиции.

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