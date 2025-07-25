ЦБ аннулировал лицензию компании «ГС инвест» за нарушение указов президента

21 апреля Банк России решил аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у инвесткомпании «Питер Траст» с 19 августа 2025 г. Решение касается лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также лицензии на управление ценными бумагами. Центробанк объяснил свои действия тем, что компания в течение года неоднократно допускала серьезные нарушения.