ЦБ аннулировал лицензию компании «ГС инвест» за нарушение указов президента
Банк России аннулировал лицензию на осуществление депозитарной деятельности инвестиционной компании «ГС Инвест» за нарушение требований указа президента «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», говорится на сайте регулятора.
В своем сообщении ЦБ не уточнил, какой именно пункт указа нарушила компания. Дилерская и брокерская лицензии у «ГС инвест» остаются.
Указ был подписан в марте 2023 г. по причине ввода санкций США и примкнувших к ним других государству в целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности.
21 апреля Банк России решил аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у инвесткомпании «Питер Траст» с 19 августа 2025 г. Решение касается лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также лицензии на управление ценными бумагами. Центробанк объяснил свои действия тем, что компания в течение года неоднократно допускала серьезные нарушения.