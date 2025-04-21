ЦБ аннулирует лицензии профучастника рынка ценных бумаг у «Питер Траста»
Банк России решил аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у инвесткомпании «Питер Траст» с 19 августа 2025 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Решение касается лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также лицензии на управление ценными бумагами. Центробанк объяснил свои действия тем, что компания в течение года неоднократно допускала серьезные нарушения. Среди них – несоблюдение требований к деятельности или операциям, которые могут проводить только профессиональные участники рынка, игнорирование специальных экономических мер, а также нарушения закона о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком.
Кроме того, регулятор выявил дополнительные нарушения: ошибки при осуществлении депозитарной деятельности, неверный расчет размера собственных средств и норматива достаточности капитала.
19 апреля «Питер Траст» опубликовала на своем сайте заявление, в котором выразила несогласие с решением Центробанка. Компания считает, что решение регулятора основано исключительно на формальных признаках и не учитывает реального или потенциального ущерба для российского финансового рынка.
15 апреля стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у Промтрансбанка. Причиной называлось фактическое неосуществление кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами более 18 месяцев.