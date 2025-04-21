ЦБ аннулирует лицензии профучастника рынка ценных бумаг у «Питер Траста»

Решение касается лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также лицензии на управление ценными бумагами. Центробанк объяснил свои действия тем, что компания в течение года неоднократно допускала серьезные нарушения. Среди них – несоблюдение требований к деятельности или операциям, которые могут проводить только профессиональные участники рынка, игнорирование специальных экономических мер, а также нарушения закона о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком.