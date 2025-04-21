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ЦБ аннулирует лицензии профучастника рынка ценных бумаг у «Питер Траста»

Ведомости

Банк России решил аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг у инвесткомпании «Питер Траст» с 19 августа 2025 г. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение касается лицензий на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, а также лицензии на управление ценными бумагами. Центробанк объяснил свои действия тем, что компания в течение года неоднократно допускала серьезные нарушения. Среди них – несоблюдение требований к деятельности или операциям, которые могут проводить только профессиональные участники рынка, игнорирование специальных экономических мер, а также нарушения закона о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулировании рынком.

Кроме того, регулятор выявил дополнительные нарушения: ошибки при осуществлении депозитарной деятельности, неверный расчет размера собственных средств и норматива достаточности капитала.

19 апреля «Питер Траст» опубликовала на своем сайте заявление, в котором выразила несогласие с решением Центробанка. Компания считает, что решение регулятора основано исключительно на формальных признаках и не учитывает реального или потенциального ущерба для российского финансового рынка.

15 апреля стало известно, что ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у Промтрансбанка. Причиной называлось фактическое неосуществление кредитной организацией деятельности по управлению ценными бумагами более 18 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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