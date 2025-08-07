Фондовый рынок РФ открылся ростом на 2,7%
По состоянию на 10:01 индекс Мосбиржи вырос на 2,7% до 2839,3 пункта, индекс РТС – на 2,7%, достигнув 1115,38 пункта. Лидерами в росте стали акции «Юнипро» (+8%), «Эн+ груп» (+5,5%), «Газпрома» (+5,1%) и «Татнефти» (+4,8%).
6 августа индекс Мосбиржи вырос на 2,5% и достиг максимума с 6 июля после новости о том, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретится на следующей неделе. Индекс IMOEX2 на пике прибавил 2,53%, достигнув 2864,24 пункта по состоянию на 22:49 мск.
О возможной встречи Путина и Трампа стало известно вечером в тот же день. Американский глава сообщил об этих планах во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он состоялся сразу после переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве.