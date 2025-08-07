Фондовый рынок РФ открылся ростом на 2,7%

О возможной встречи Путина и Трампа стало известно вечером в тот же день. Американский глава сообщил об этих планах во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он состоялся сразу после переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москве.