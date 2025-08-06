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Главная / Инвестиции /

Индекс Мосбиржи вырос на 2,5% и достиг максимума за месяц

Это произошло после новости о возможной встрече Трампа и Путина на следующей неделе
Ведомости

Индекс Мосбиржи резко вырос на 2,5% и достиг максимума с 6 июля после новости о том, что президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин могут встретится на следующей неделе.

Индекс IMOEX2 на пике прибавил 2,53%, достигнув 2864,24 пункта на 22:49 мск.

О возможной встречи Путина и Трампа стало известно вечером 6 августа. Президент США рассказал о таких планах в ходе телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами. Он прошел сразу после переговоров Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москве. Трамп и Зеленский обсудили то, что было озвучено на переговорах в Кремле. Зеленский написал в своем Telegram-канале, что США и Европа настаивают на скорейшем завершении конфликта.

Трамп также написал в своей социальной сети Truth Social, что будет работать над завершением конфликта между Россией и Украиной в ближайшие две недели.

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