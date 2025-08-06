Индекс Мосбиржи вырос на 2,5% и достиг максимума за месяц

Индекс Мосбиржи вырос на 2,5% и достиг максимума за месяцЭто произошло после новости о возможной встрече Трампа и Путина на следующей неделе
Индекс IMOEX2 на пике прибавил 2,53%, достигнув 2864,24 пункта на 22:49 мск.
О возможной встречи Путина и Трампа стало известно вечером 6 августа. Президент США рассказал о таких планах в ходе телефонного разговора с Зеленским и европейскими лидерами. Он прошел сразу после переговоров Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа в Москве. Трамп и Зеленский обсудили то, что было озвучено на переговорах в Кремле. Зеленский написал в своем Telegram-канале, что США и Европа настаивают на скорейшем завершении конфликта.
Трамп также написал в своей социальной сети Truth Social, что будет работать над завершением конфликта между Россией и Украиной в ближайшие две недели.