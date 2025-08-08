ЦБ разработал новый базовый стандарт для управляющих

Кроме того, управляющий обязан контролировать фактический риск клиента и при необходимости корректировать стратегию. Инвестиционный профиль же подлежит пересмотру по инициативе клиента – при изменении инвестиционных целей – или при получении от клиента или третьих лиц сведений об изменении уровня допустимого риска. Кроме того, управляющий обязан размещать на своём сайте внутренние правила, по которым определяется инвестиционный профиль клиента, оцениваются риски и формируется стратегия управления.