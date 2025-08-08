ЦБ разработал новый базовый стандарт для управляющих
Банк России утвердил новый базовый стандарт совершения управляющим операций на финансовом рынке. Управляющих активами обяжут определять инвестиционный профиль клиентов. Также ЦБ усилит требования к работе с неквалифицированными инвесторами и ограничит использование сложных финансовых инструментов. Документ регулятор опубликовал на сайте.
Новый базовый стандарт вступит в силу через шесть месяцев. Он заменит действующий, утвержденный Банком России в ноябре 2017 г.
Согласно новому стандарту, управляющий до начала совершения сделок обязан определить инвестиционный профиль клиента, оформить его в виде отдельного документа, предоставить клиенту и получить письменное согласие на управление активами в соответствии с риск-профилем. Управляющий обязан уведомить клиента, что достижение ожидаемой доходности не гарантируется.
Инвестиционный профиль должен содержать параметры ожидаемой доходности, допустимого риска и инвестиционного горизонта. При работе с неквалифицированными инвесторами он должен учитывать цели инвестирования, возраст, уровень доходов и расходов, накопления, долговую нагрузку, а также образование и инвестиционный опыт.
Новый стандарт ограничит включение в портфель «неквалов» сложных финансовых инструментов – в том числе производных или бумаг с выплатами, зависящими от определенных событий – если их инвестиционные цели можно достичь с помощью более простых и понятных активов.
Кроме того, управляющий обязан контролировать фактический риск клиента и при необходимости корректировать стратегию. Инвестиционный профиль же подлежит пересмотру по инициативе клиента – при изменении инвестиционных целей – или при получении от клиента или третьих лиц сведений об изменении уровня допустимого риска. Кроме того, управляющий обязан размещать на своём сайте внутренние правила, по которым определяется инвестиционный профиль клиента, оцениваются риски и формируется стратегия управления.
1 января 2025 г. ЦБ упразднил стандартные стратегии доверительного управления, которые позволяли компаниям формировать единые типовые портфели без учёта индивидуальных особенностей инвесторов. Тогда регулятор уже указывал на необходимость персонализированного подхода, предполагающего анализ финансового положения, инвестиционного опыта и риск-профиля клиента.