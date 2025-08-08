В июле основными покупателями российских акций стали крупные банки
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в июле стали крупнейшими нетто-покупателями акций за 23,5 млрд руб., следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Центрального Банка России.
Интерес к акциям также вырос у розничных инвесторов, которые нарастили нетто-покупки бумаг до 15,2 млрд руб. Крупнейшими нетто-продавцами стали НФО в рамках доверительного управления и за счет собственных средств (продали на 18 млрд руб. и 17 млрд руб. соответственно).
7 августа российский рынок акций усилил рост на фоне сообщений о возможной личной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Акции «СПБ биржи» торговались по 253,6 руб. после дискретного аукциона. За два дня акции SPBE выросли больше, чем на 20%. На фоне повышения стоимости Московская биржа запустила дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО «СПБ биржа».
7 августа помощник президента РФ Ушаков объявил, что место встречи Путина и Трампа уже согласовано. Он добавил, что следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи лидеров.