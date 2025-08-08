В июле основными покупателями российских акций стали крупные банки

7 августа российский рынок акций усилил рост на фоне сообщений о возможной личной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни. Акции «СПБ биржи» торговались по 253,6 руб. после дискретного аукциона. За два дня акции SPBE выросли больше, чем на 20%. На фоне повышения стоимости Московская биржа запустила дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО «СПБ биржа».