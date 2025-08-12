Мосбиржа начала торги фьючерсами на фонд гособлигаций США
Московская биржа 12 августа начала торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на акции инвестиционного фонда – iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT ETF). Об этом говорится в сообщении на сайте площадки.
Активы фонда на 99% составляют долгосрочные казначейские облигации США. Средневзвешенный срок до погашения облигаций в портфеле фонда составляет 25,8 года. Котировка представлена в долларах США за одну акцию, а лот контракта включает 10 акций фонда.
Расчеты по контрактам будут осуществляться в российских рублях. В обращении будут находиться две серии контрактов с ближайшими сроками исполнения. С момента начала торгов станут доступны контракты с исполнением в сентябре и декабре 2025 г.
Управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева отметила, что благодаря высокой чувствительности к изменениям процентных ставок в США, новые фьючерсы могут использоваться как для реализации стратегий, связанных с динамикой американского долгового рынка, так и для хеджирования процентного риска.
6 августа стало известно, что Московская биржа к концу сентября планирует увеличить продолжительность утренней торговой сессии на рынке облигаций, сдвинув ее начало на два часа – с 06:50 мск. Удлинение утренней сессии для долгового рынка позволит унифицировать старт торгов на рынках акций и облигаций, говорилось в сообщении биржи.