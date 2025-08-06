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Московская биржа увеличит время торгов на долговом рынке

Ведомости

Московская биржа к концу сентября планирует увеличить продолжительность утренней торговой сессии на рынке облигаций, сдвинув ее начало на два часа – с 06:50 мск, сообщается в пресс-релизе площадки.

В настоящее время утренняя торговая сессия на долговом рынке проводится с 8:50 до 9:50, на рынке акций – с 6:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50. Сделки с акциями инвесторы могут совершать 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.

Удлинение утренней сессии для долгового рынка позволит унифицировать старт торгов на рынках акций и облигаций, поясняется в сообщении биржи.

Также Московская биржа планирует отменить аукцион открытия в вечернюю сессию: она будет начинаться сразу с торгового периода и будет проводиться с 19:00 до 23:50.

Кроме того, плановые изменения коснутся инструментов рынка акций. С конца сентября будет введен новый тип заявок «по среднему лимиту» – WLIM-заявки. Они позволят исполнять сделки по цене хуже указанной в заявке, если при этом средневзвешенная цена останется не хуже заданной. Это расширит возможности трейдеров по управлению исполнением заявок при сохранении стандартной тарификации, отмечается в пресс-релизе Мосбиржи.

Среди других плановых изменений на Мосбирже – возобновление вечерней сессии репо (восстановление возможности рефинансирования позиций в вечернее время) и новые правила размещения ОФЗ (доразмещение возможно только через акцепт заявок ЦБ, также вводится блокировка вторичных торгов в дату размещения при отсутствии первичных сделок).

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