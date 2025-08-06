Московская биржа увеличит время торгов на долговом рынке

В настоящее время утренняя торговая сессия на долговом рынке проводится с 8:50 до 9:50, на рынке акций – с 6:50 до 9:50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19:00 до 23:50. Сделки с акциями инвесторы могут совершать 17 часов в сутки, а с облигациями – 15 часов.