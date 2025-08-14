Иностранные инвесторы смогут переводить средства со счетов «Ин» за рубеж
Иностранные инвесторы, которые получили право вкладывать средства в российский рынок через счета нового типа «Ин», смогут переводить деньги за рубеж. Об этом сообщил Банк России.
В отношении таких инвесторов, а также иностранных лиц, действующих в их интересах, еще сняты ограничения на возврат средств со счетов «Ин», открытых у российских брокеров и доверительных управляющих.
Указ №436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. Его нормы распространяются на нерезидентов из дружественных и недружественных стран. Для инвестиций необходимо открыть специальный счет «Ин». Через него нерезидентам доступны депозиты в российских банках, ценные бумаги на организованных торгах, в том числе при первичном размещении, а также инструменты срочного рынка.
11 августа директор департамента госдолга Минфина Денис Мамонов комментировал перспективы возвращения иностранных инвесторов на рынок ОФЗ. По его словам, рынок адаптировался к уходу иностранных игроков и «способен жить и без них».