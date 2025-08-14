Иностранные инвесторы смогут переводить средства со счетов «Ин» за рубеж

Указ №436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля. Его нормы распространяются на нерезидентов из дружественных и недружественных стран. Для инвестиций необходимо открыть специальный счет «Ин». Через него нерезидентам доступны депозиты в российских банках, ценные бумаги на организованных торгах, в том числе при первичном размещении, а также инструменты срочного рынка.