Кипр выдал россиянам первые разрешения на перевод заблокированных активов
Кипр стал требовать получения дополнительной лицензии на своей территории весной 2025 г. Это правило справедливо только, если россиянин переводит активы к брокеру, работающему на территории страны. Ранее российским гражданам было достаточно получить соответствующие разрешения на перевод от регулятора Бельгии или Люксембурга и в некоторых случаях от управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Юрист санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко подтвердил, что его компания смогла получить две лицензии для своих клиентов, у которых были соответствующие разрешения от бельгийского Казначейства. Он заявил, что в среднем процесс получения кипрской лицензии занимает порядка трех месяцев.
8 августа подразделение минфина Кипра, отвечающее за правоприменение в области санкций, объявило о перерыве в рассмотрении заявок до конца лета. Хандошко рассказала, что оно возобновится в сентябре. По словам соруководителя практики финансового права и рынка капиталов Delcedere Евгения Коновалова, сейчас около 85% частных инвесторов проводят свои заблокированные активы через Кипр, так как другие европейские юрисдикции не работают с россиянами.
20 февраля председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что объем размороженных активов российских розничных инвесторов в 2024 г. достиг примерно 570 млрд руб. Она добавила, что это затронуло 1,5 млн человек.
Общий объем размороженных активов не раскрывался, но власти уже провели два этапа обмена заблокированных средств. Во время первого этапа иностранные инвесторы выкупили у россиян ценные бумаги на 8,1 млрд руб., на втором – на 2,54 млрд руб. Помимо этого, ряд российских инвесторов, включая обладателей вида на жительство в ЕС, пытаются добиться разблокировки активов через зарубежные суды.