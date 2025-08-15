Кипр выдал россиянам первые разрешения на перевод заблокированных активов

8 августа подразделение минфина Кипра, отвечающее за правоприменение в области санкций, объявило о перерыве в рассмотрении заявок до конца лета. Хандошко рассказала, что оно возобновится в сентябре. По словам соруководителя практики финансового права и рынка капиталов Delcedere Евгения Коновалова, сейчас около 85% частных инвесторов проводят свои заблокированные активы через Кипр, так как другие европейские юрисдикции не работают с россиянами.