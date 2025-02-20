Розничным инвесторам удалось разморозить активы на 570 млрд рублей в 2024 году

На осень 2024 г. 160 фондов в той или иной степени по-прежнему частично или полностью блокировали доступ к активам для инвесторов. В разделенных на две части фондах операции с паями возобновлены только в первоначальных фондах, а ЗПИФ-А недоступны для операций. Управляющие компании обязаны продавать активы из ЗПИФ-А, как только появится подобная возможность, и пропорционально погашать паи, то есть выплачивать за них деньги.