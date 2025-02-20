Розничным инвесторам удалось разморозить активы на 570 млрд рублей в 2024 году

Розничным инвесторам удалось разморозить активы на 570 млрд рублей в 2024 годуНо у властей пока больше нет крупных инициатив по ценным бумагам
Объем размороженных активов российских розничных инвесторов в 2024 г. достиг примерно 570 млрд руб., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах». По ее словам, схемы для высвобождения средств разрабатывались совместно с правительством.
«Средства, замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось 1,5 млн человек», – сообщила Набиуллина, отметив, что крупных инициатив по разморозке активов на настоящий момент нет, но ЦБ совместно с правительством продолжает поддерживать возможные механизмы для разблокировки активов.
Общий объем размороженных активов ранее не раскрывался, но власти уже провели два этапа обмена заблокированных средств. В ходе первого этапа иностранные инвесторы выкупили у россиян ценные бумаги на 8,1 млрд руб., на втором – еще на 2,54 млрд руб. Помимо этого, некоторые российские инвесторы, включая обладателей вида на жительство в ЕС, пытаются добиться разблокировки активов через зарубежные суды. Но такие судебные разбирательства требуют значительных затрат и оправданы лишь при крупном объеме замороженных средств.
В мае 2022 г. ЦБ оценивал объем заблокированных активов внутри 159 паевых инвестфондов в 379 млрд руб., а число пострадавших пайщиков составляло 2,7 млн. В июне 2023 г. замороженными оставались активы на 154,19 млрд руб. в 113 фондах. Доступ к активам был ограничен для 1,6 млн инвесторов. Оценку регулятор делал по ценам февраля 2022 г.
На осень 2024 г. 160 фондов в той или иной степени по-прежнему частично или полностью блокировали доступ к активам для инвесторов. В разделенных на две части фондах операции с паями возобновлены только в первоначальных фондах, а ЗПИФ-А недоступны для операций. Управляющие компании обязаны продавать активы из ЗПИФ-А, как только появится подобная возможность, и пропорционально погашать паи, то есть выплачивать за них деньги.
В ходе своего выступления Набиуллина также рассказала, что ЦБ не принимает участия в переговорах насчет отмены антироссийских санкций.18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что американский бизнес потерял порядка $324 млрд после ухода из РФ. По словам Дмитриева, наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд. Потери потребительского рынка и здравоохранения составили $94 млрд, финансового сектора – $71 млрд, промышленности – $26 млрд, энергетической отрасли – $10 млрд.
В этот же день госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Эр-Рияде заявил, что в случае урегулирования российско-украинского конфликта Западу придется отменить санкции против РФ.