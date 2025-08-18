Объем торгов деривативами на Мосбирже в первые выходные составил 46 млрд рублей
Объем торгов деривативами в выходные 16 и 17 августа составил 46 млрд руб. Об этом сообщили на Мосбирже.
Сумма составляет 17% от объема торгов в основную сессию 15 августа. «Почти 27 000 клиентов совершили с производными инструментами более 178 000 операций», – говорится в сообщении. Доля физических лиц в совокупном объеме торгов деривативами составила 78%.
Отмечается, что торги на срочном рынке прошли синхронно с дополнительной торговой сессией выходного дня на рынке акций. Управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева указала, что влияющие на финрынок события происходят каждый день, поэтому инвесторам «важно иметь возможность открывать и корректировать свои позиции не только в будни, но и в выходные».
Торги в выходные на срочном рынке проходят с 09:50 до 19:00 мск. С 09:50 по 10:00 проходит аукцион открытия, с 10:00 до 19:00 проводится торговый период. Торги проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
Инвесторы на торгах в выходные дни могут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами, за исключением валютных контрактов. Опционы будут доступны только в адресном режиме. Ликвидность обеспечат маркетмейкеры, уточняли в бирже.