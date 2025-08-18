Объем торгов деривативами на Мосбирже в первые выходные составил 46 млрд рублей

Отмечается, что торги на срочном рынке прошли синхронно с дополнительной торговой сессией выходного дня на рынке акций. Управляющий директор по рынку деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева указала, что влияющие на финрынок события происходят каждый день, поэтому инвесторам «важно иметь возможность открывать и корректировать свои позиции не только в будни, но и в выходные».