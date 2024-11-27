На Мосбирже стартуют торги мини- и микрофьючерсами Brent и Henry Hub
На срочном рынке Московской биржи в декабре запускаются торги расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub. Об этом сообщила торговая площадка.
Торговые коды – BRM и NGM. Для повышения торговых возможностей номинальная стоимость уменьшена. Так, контракты на нефть снижены в 10 раз, а на природный газ – в 100 раз, поясняет биржа.
Лот контракта на нефть будет равен одному баррелю, периодичность исполнения должна соответствовать одному разу в месяц. Лот контракта на газ – один млн БТЕ, периодичность равна одному разу в месяц.
26 ноября индекс Мосбиржи опустился ниже 2460 п. впервые с апреля 2023 г. По состоянию на 18:11 мск он продолжил снижаться и составляет 2458 п.
Лидерами снижения выступают акции ГК «Самолет» (-12,01%), бумаги «Мечела» (-8,1%) и ГК ПИК (-8,1%). Подешевели также акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-7,7%), «Магнита» (-5,4%), АФК «Система» (-4,7%), ВТБ (-4,5%), «Интер РАО» (-4,4%). Лидеры роста выступили с невысоким показателем прироста стоимости акций: ММК (0,25%) и Норникель(0,12%).