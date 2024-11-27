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На Мосбирже стартуют торги мини- и микрофьючерсами Brent и Henry Hub

Ведомости

На срочном рынке Московской биржи в декабре запускаются торги расчетными мини-фьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub. Об этом сообщила торговая площадка.

Торговые коды – BRM и NGM. Для повышения торговых возможностей номинальная стоимость уменьшена. Так, контракты на нефть снижены в 10 раз, а на природный газ – в 100 раз, поясняет биржа.

Лот контракта на нефть будет равен одному баррелю, периодичность исполнения должна соответствовать одному разу в месяц. Лот контракта на газ – один млн БТЕ, периодичность равна одному разу в месяц.

26 ноября индекс Мосбиржи опустился ниже 2460 п. впервые с апреля 2023 г. По состоянию на 18:11 мск он продолжил снижаться и составляет 2458 п.

Лидерами снижения выступают акции ГК «Самолет» (-12,01%), бумаги «Мечела» (-8,1%) и ГК ПИК (-8,1%). Подешевели также акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-7,7%), «Магнита» (-5,4%), АФК «Система» (-4,7%), ВТБ (-4,5%), «Интер РАО» (-4,4%). Лидеры роста выступили с невысоким показателем прироста стоимости акций: ММК (0,25%) и Норникель(0,12%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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