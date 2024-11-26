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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2460 п. впервые с апреля 2023 г. По состоянию на 18:11 мск он продолжил снижаться и составляет 2458 п., свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами снижения выступают акции ГК «Самолет» (-12,01%), бумаги «Мечела» (-8,1%) и ГК ПИК (-8,1%). Подешевели также акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-7,7%), «Магнита» (-5,4%), АФК «Система» (-4,7%), ВТБ (-4,5%), «Интер РАО» (-4,4%). Лидеры роста выступили с невысоким показателем прироста стоимости акций: ММК (0,25%) и Норникель (0,12%).

20 ноября индекс биржи ненадолго скорректировался после принятия новой ядерной доктрины России после снижения 19 ноября. Индекс Мосбиржи начал снижение более чем на 2,5% на фоне геополитической напряженности и кратковременной приостановкой торгов, опустившись до отметки в 2623 п. Лидерами падения выступили бумаги ПАО «ФСК-Россети» (-6,5%) и «Сургутнефтегаза» (-5,8%). С начала года индекс снизился чуть более чем на 14%.

«Ведомости» писали о приближении российского рынка акций к годовым минимумам. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 п. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения Банка России 25 октября поднять ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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