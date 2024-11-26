Индекс Мосбиржи опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 года

20 ноября индекс биржи ненадолго скорректировался после принятия новой ядерной доктрины России после снижения 19 ноября. Индекс Мосбиржи начал снижение более чем на 2,5% на фоне геополитической напряженности и кратковременной приостановкой торгов, опустившись до отметки в 2623 п. Лидерами падения выступили бумаги ПАО «ФСК-Россети» (-6,5%) и «Сургутнефтегаза» (-5,8%). С начала года индекс снизился чуть более чем на 14%.