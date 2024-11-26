Индекс Мосбиржи опустился ниже 2460 пунктов впервые с апреля 2023 года
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2460 п. впервые с апреля 2023 г. По состоянию на 18:11 мск он продолжил снижаться и составляет 2458 п., свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами снижения выступают акции ГК «Самолет» (-12,01%), бумаги «Мечела» (-8,1%) и ГК ПИК (-8,1%). Подешевели также акции ПАО «Группа компаний ПИК» (-7,7%), «Магнита» (-5,4%), АФК «Система» (-4,7%), ВТБ (-4,5%), «Интер РАО» (-4,4%). Лидеры роста выступили с невысоким показателем прироста стоимости акций: ММК (0,25%) и Норникель (0,12%).
20 ноября индекс биржи ненадолго скорректировался после принятия новой ядерной доктрины России после снижения 19 ноября. Индекс Мосбиржи начал снижение более чем на 2,5% на фоне геополитической напряженности и кратковременной приостановкой торгов, опустившись до отметки в 2623 п. Лидерами падения выступили бумаги ПАО «ФСК-Россети» (-6,5%) и «Сургутнефтегаза» (-5,8%). С начала года индекс снизился чуть более чем на 14%.
«Ведомости» писали о приближении российского рынка акций к годовым минимумам. За октябрь индекс Мосбиржи потерял 10%, опустившись до 2560,2 п. Откат от годового пика, достигнутого в мае, составил 27%. Бенчмарк планомерно снижался на протяжении всего месяца, но ускорил падение после решения Банка России 25 октября поднять ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21%.