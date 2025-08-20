Акции Intel в августе выросли на 28%
Акции Intel в августе прибавили 28%, увеличив капитализацию на $24 млрд и вернув котировки к уровням 20-летней давности. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, инвесторы отреагировали на сообщения о переговорах правительства США о возможной покупке доли компании, а также на планы японской SoftBank вложить $2 млрд. В результате бумаги Intel, как отмечают эксперты, «выглядят невероятно дорогими».
До этого котировки снижались после слабого отчета о прибылях и убытках от 24 июля и критики со стороны президента США Дональда Трампа, который призывал главу корпорации Лип-Бу Тана уйти в отставку. Однако после встречи с председателем совета директоров Фрэнком Танoм 11 августа Трамп смягчил позицию, заявив, что «успех и взлет Тана – это удивительная история».
19 августа стало известно, что администрация Трампа обсуждает вариант приобретения около 10% акций Intel. Потенциальные инвестиции оцениваются в $10,5 млрд, что сделает государство крупнейшим акционером Intel.