Акции Intel в августе выросли на 28%

До этого котировки снижались после слабого отчета о прибылях и убытках от 24 июля и критики со стороны президента США Дональда Трампа, который призывал главу корпорации Лип-Бу Тана уйти в отставку. Однако после встречи с председателем совета директоров Фрэнком Танoм 11 августа Трамп смягчил позицию, заявив, что «успех и взлет Тана – это удивительная история».