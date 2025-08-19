Bloomberg: администрация Трампа хочет купить 10% акций Intel
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность приобретения около 10% акций Intel путем конвертации в капитал части или всех грантов, предоставленных компании в рамках закона «о чипах и науке». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Потенциальные инвестиции оцениваются в $10,5 млрд исходя из текущей рыночной капитализации Intel. Такая доля сделает США крупнейшим акционером корпорации.
По данным собеседников агентства, окончательное решение пока не принято, обсуждается и размер возможного пакета.
Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что «ни одна сделка не считается официальной, пока о ней не объявит администрация», отказавшись раскрывать детали. Министерство торговли США также воздержалось от комментариев.
7 августа Трамп призвал гендиректора Intel Лип-Бу Тана уйти в отставку, отметив, что другого решения проблемы он не видит. На следующий день Тан в письме сотрудникам заявил, что за более чем 40 лет работы в отрасли наладил международные связи и всегда действовал в рамках правовых и этических стандартов.