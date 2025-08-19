Bloomberg: администрация Трампа хочет купить 10% акций Intel

7 августа Трамп призвал гендиректора Intel Лип-Бу Тана уйти в отставку, отметив, что другого решения проблемы он не видит. На следующий день Тан в письме сотрудникам заявил, что за более чем 40 лет работы в отрасли наладил международные связи и всегда действовал в рамках правовых и этических стандартов.