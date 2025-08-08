Гендиректор Intel ответил на призыв Трампа уйти в отставку

Тан занимает должность гендиректора Intel с марта 2025 г. С того же момента он объявил масштабную реорганизацию, чтобы реанимировать компанию из-за трудностей в последние годы, связанных с высокой конкуренцией на рынке. В июле 2025 г. Intel объявила, что в конце 2025 г. штат сократится на 31% в сравнении с результатами по окончании 2024 г. Чистый убыток во II квартале этого года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. с $1,6 млрд до $2,9 млрд.