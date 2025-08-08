Гендиректор Intel ответил на призыв Трампа уйти в отставку
Intel находится на связи с администрацией президента США Дональда Трампа и взаимодействует с ней, чтобы развеять дезинформацию о главе компании. Письмо генерального директора Intel Лип-Бу Тана к сотрудникам в ответ на призыв американского лидера уйти в отставку опубликовано на сайте корпорации.
В нем говорится, что Тан за более чем 40 лет работы в отрасли наладил отношения по всему миру и всегда действовал в соответствии с высокими правовыми и этическими стандартами.
«Я полностью разделяю приверженность президента обеспечивать национальные интересы США и экономическую безопасность, я ценю его лидерство в продвижении этих приоритетов и горжусь, что возглавляю компанию, которая важна для достижения этих целей», – сказано в письме.
7 августа Трамп заявил, что Тан должен немедленно подать в отставку. По его мнению, другого решения для него нет. Reuters сообщало, что Тан инвестировал на протяжении десятилетий огромные суммы в китайские компании через Walden International, венчурную фирму из Сан-Франциско, основанную им в 1987 г., и две холдинговые компании в Гонконге.
Тан занимает должность гендиректора Intel с марта 2025 г. С того же момента он объявил масштабную реорганизацию, чтобы реанимировать компанию из-за трудностей в последние годы, связанных с высокой конкуренцией на рынке. В июле 2025 г. Intel объявила, что в конце 2025 г. штат сократится на 31% в сравнении с результатами по окончании 2024 г. Чистый убыток во II квартале этого года почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. с $1,6 млрд до $2,9 млрд.