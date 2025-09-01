Газета
ЦБ: доля акций в портфелях розничных инвесторов упала до минимума с 2022 года

Ведомости

Во II квартале 2025 г. доля российских акций в портфелях инвесторов-физлиц сократилась до 28%, достигнув минимума с конца 2022 г. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей брокеров Банка России.

В то же время доля облигаций возросла до 35%. В Банке России рассказали, что этот показатель является наивысшим с начала наблюдений в 2020 г. В обзоре говорится, что инвесторы стремились зафиксировать высокую доходность по долгосрочным облигациям федерального займа и среднесрочным корпоративным облигациям в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок.

Кроме того, доля паевых инвестиционных фондов увеличилась до 16%, из которых 9% составляют биржевые фонды денежного рынка. По данным ЦБ, в результате роста стоимости облигаций и притока новых средств активы розничных инвесторов достигли 11 трлн руб. Это на 3% превышает показатель предыдущего квартала и на 17% больше по сравнению с прошлым годом. 

Приток средств на фондовый рынок России ускорился во II квартале

Финансы / Рынки

В обзоре также говорится, что количество клиентов, имеющих на счетах более 10 000 руб., увеличилось до 5,1 млн человек. Чистые взносы розничных инвесторов составили 574 млрд руб. – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

6 августа Московская биржа сообщала, что число физлиц с брокерскими счетами достигло 37,8 млн человек (+603 000 за месяц), общее количество открытых счетов составило 70,9 млн. Торговую активность на фондовом рынке в июле проявляли 3,9 млн человек, из которых 357 000 – квалифицированные частные инвесторы.

