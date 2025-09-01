ЦБ: доля акций в портфелях розничных инвесторов упала до минимума с 2022 года

В то же время доля облигаций возросла до 35%. В Банке России рассказали, что этот показатель является наивысшим с начала наблюдений в 2020 г. В обзоре говорится, что инвесторы стремились зафиксировать высокую доходность по долгосрочным облигациям федерального займа и среднесрочным корпоративным облигациям в ожидании дальнейшего снижения процентных ставок.