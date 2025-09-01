Газета
Главная / Инвестиции /

Стоимость серебра достигла максимума за 14 лет

Ведомости

Цена на серебро побила 14-летний рекорд, превысив стоимость в $40 за унцию. Это следует из данных площадки.

Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре поднимались до $41,6 за унцию (+2,25%) утром 1 сентября.

Сейчас исторический максимум цен на серебро – $49,82 за унцию. Он был установлен на торгах на бирже 25 апреля 2011 г.

Эксперты прогнозируют рост котировок серебра в 2025 году на 52%

Бизнес / Промышленность

По оценкам Economy Middle East, росту цен способствуют ожидания инвесторов на снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом месяце. «Ведомости» писали, что регулятор до конца 2025 г. может дважды снизить процентные ставки и довести их диапазон до 3,75-4%.

С декабря 2024 г. процентные ставки ФРС США находятся в диапазоне 4,25-4,5%.

Согласно июльскому обзору аналитической компании «Эйлер», средняя цена на серебро в 2025 г. может вырасти до $43 за тройскую унцию, что на 52% больше показателя прошлого года. В 2026 г. рост, по оценкам экспертов «Эйлера», продолжится – металл подорожает еще на 53% до исторического максимума $66 за унцию.

