Стоимость серебра достигла максимума за 14 лет
Цена на серебро побила 14-летний рекорд, превысив стоимость в $40 за унцию. Это следует из данных площадки.
Фьючерсы на серебро c поставкой в декабре поднимались до $41,6 за унцию (+2,25%) утром 1 сентября.
Сейчас исторический максимум цен на серебро – $49,82 за унцию. Он был установлен на торгах на бирже 25 апреля 2011 г.
С декабря 2024 г. процентные ставки ФРС США находятся в диапазоне 4,25-4,5%.
Согласно июльскому обзору аналитической компании «Эйлер», средняя цена на серебро в 2025 г. может вырасти до $43 за тройскую унцию, что на 52% больше показателя прошлого года. В 2026 г. рост, по оценкам экспертов «Эйлера», продолжится – металл подорожает еще на 53% до исторического максимума $66 за унцию.