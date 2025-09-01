Стоимость серебра достигла максимума за 14 лет

Согласно июльскому обзору аналитической компании «Эйлер», средняя цена на серебро в 2025 г. может вырасти до $43 за тройскую унцию, что на 52% больше показателя прошлого года. В 2026 г. рост, по оценкам экспертов «Эйлера», продолжится – металл подорожает еще на 53% до исторического максимума $66 за унцию.