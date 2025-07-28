Эксперты прогнозируют рост котировок серебра в 2025 году на 52%Рост спроса в зеленой энергетике увеличит дефицит металла на мировом рынке
Средняя цена на серебро в 2025 г. может вырасти до $43 за тройскую унцию, что на 52% больше показателя прошлого года. Такой прогноз содержится в обзоре аналитической компании «Эйлер» (есть у «Ведомостей»). В 2026 г. рост, по оценкам экспертов «Эйлера», продолжится – металл подорожает еще на 53% до исторического максимума $66 за унцию.
Стоимость серебра на мировом рынке в настоящий момент находится на максимуме с сентября 2011 г., следует из данных биржи Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи, NYMEX). Металл начал дорожать в октябре 2023 г., когда он торговался по $21,1 за унцию. С тех пор котировки выросли в 1,8 раза. В прошлом году средняя цена на серебро, по оценке «Эйлера», увеличилась на 11% до $28,3 за унцию. 25 июля цена составляла $38,4 за унцию.
Свой прогноз аналитики компании объясняют ростом дефицита на рынке серебра. Недостаток металла наблюдается с 2021 г.
Серебро широко используется в зеленой энергетике. Производители солнечных панелей переходят на более эффективные технологии, которые требуют больше металла, говорится в обзоре. Согласно прогнозу экспертов «Эйлера», спрос на серебро в этой сфере в текущем году вырастет на 8% до 294 млн унций, в 2026 г. – еще на 8,5% до 319 млн унций.
Основным потребителем серебра останется промышленный сектор. Аналитики «Эйлера» считают, что в 2025 г. объем использования металла в промышленности составит 502 млн унций (+2% к показателю прошлого года), в 2026 г. – 515 млн унций (+3% к уровню 2025 г.). Остальная часть спроса придется на ювелирный сектор – 217 млн (+3%) и 223 млн (+3%) унций соответственно и остальные сферы – 309 млн т в 2025 и 2026 гг.
Общий спрос на металл в этом году увеличится на 4% до 1,32 млрд унций, в следующем – на 3% до 1,37 млрд унций.
Но рост производства серебра будет ограничен даже в случае скачка цен на металл, отмечают эксперты. Это связано с тем, что около 80% серебра в мире добывается как побочный продукт при добыче других металлов – золота, меди, свинца и цинка. По этой причине производство металла слабо реагирует на рост котировок, поясняют аналитики «Эйлера».
В результате дефицит серебра на рынке будет расти как минимум до 2028 г. включительно, сообщается в обзоре. В 2025 г. он достигнет отметки в 300 млн унций, в 2026 г. преодолеет ее, а в 2028 г. превысит 400 млн унций. Текущих запасов металла хватит лишь на три года потребления, отмечают аналитики «Эйлера».
Но, по прогнозу Института серебра (The Silver Institute), дефицит металла на мировом рынке в этом году, напротив, снизится на 11% с 210,5 млн до 187,6 млн унций. Глобальный спрос на серебро в этом году, согласно прогнозу организации, снизится на 1% до 1,15 млрд унций, а предложение вырастет на 1,5% до 1,03 млрд унций. Мировая добыча вырастет на 2% до 835 млн унций. Еще 193,2 млн унций будет получено за счет вторичной переработки, что примерно соответствует показателю 2024 г.
По данным Геологической службы США (USGS), мировая добыча серебра в прошлом году составила 25 000 т – на 2% меньше показателя 2023 г. Ведущими производителями, по данным USGS, были Мексика (6300 т), Китай (3300 т) и Перу (3100 т). Россия разделила 5-е место с Чили, добыв 1200 т. По данным The Silver Institute, добыча серебра в России в 2024 г. выросла на 7% до 1275 т, а производство вторичного металла увеличилось на 5% до 332 т.
Крупнейший производитель серебра в России – компания «Полиметалл». Добывают серебро в России также Highland Gold, УГМК и Nordgold. В качестве попутного компонента добычу серебра ведут и другие российские компании, например «Полюс», а также «Норникель». «Ведомости» направили запросы в эти компании.
По прогнозу The Silver Institute, производство серебра в России в 2025 г. вырастет за счет добычи на месторождениях «Прогноз» (принадлежит «Полиметаллу») и «Озерное» (входит в корпорацию «Металлы Восточной Сибири»). По оценке организации, добыча в стране в этом году может составить 97,4 млн унций, что на 3% больше показателя 2024 г.
Руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что исторически стоимость серебра резко растет в периоды высокой инфляции. Если центробанки ведущих стран мира сохранят контроль над монетарной ситуацией и рынок не столкнется с резким ростом инфляции, цена на серебро в ближайшие год-полтора достигнет $40–45 за унцию, говорит эксперт. Если мировая инфляция усилится, а доллар значительно ослабнет к корзине мировых валют, возможен рост цен до $60 за унцию и выше, считает он.
Рост цен на серебро может способствовать увеличению предложения вторичного металла на рынке, на который сейчас приходится 20% предложения, замечает Красноженов. При этом возможное замедление мировой торговли может привести к снижению спроса на серебро в промышленном секторе, говорит эксперт.
Другие опрошенные «Ведомостями» аналитики считают прогнозные оценки «Эйлера» завышенными.
Наличие дефицита серебра на мировом рынке и его увеличение не являются гарантией стремительного роста цены на металл, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он напоминает, что в предыдущие годы, несмотря на дефицит, стоимость серебра на мировым рынке колебалась в диапазоне $20–32 за унцию. Быстрый рост стоимости металла начался после ценового ралли на рынке золота в конце 2024 г. и начале 2025 г., обращает внимание эксперт.
По оценке Потавина, более вероятно, что средняя цена на серебро в 2025 г. составит $35–40 за унцию, а в перспективе следующих 3–5 лет котировки достигнут $44–48 за унцию.
Ведущий аналитик ИК «Велес капитал» Василий Данилов отмечает, что для роста средней цены до $43 за унцию во втором полугодии этого года серебро должно в среднем стоить $52,9 за унцию, а в определенные моменты его цена должна превышать $60 за унцию, что «является маловероятным сценарием». Более вероятно, что во втором полугодии цена на металл в ходе торгов вырастет до $45 за унцию, полагает он.
Независимый промышленный эксперт Максим Худалов считает маловероятным даже то, что средняя цена на серебро в этом году преодолеет отметку $40 за унцию. По его прогнозу, она составит $35 за унцию, хотя в какой-то момент котировка может достигать $45 за унцию. В 2026 г. средняя цена на металл снизится до $30 за унцию, полагает эксперт.