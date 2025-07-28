Эксперты прогнозируют рост котировок серебра в 2025 году на 52%

По данным Геологической службы США (USGS), мировая добыча серебра в прошлом году составила 25 000 т – на 2% меньше показателя 2023 г. Ведущими производителями, по данным USGS, были Мексика (6300 т), Китай (3300 т) и Перу (3100 т). Россия разделила 5-е место с Чили, добыв 1200 т. По данным The Silver Institute, добыча серебра в России в 2024 г. выросла на 7% до 1275 т, а производство вторичного металла увеличилось на 5% до 332 т.