Акции «Газпрома» растут после подписания меморандума о «Силе Сибири – 2»
Акции «Газпрома» утром 1 сентября подорожали на 0,63% на фоне подписания меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного маршрута через Монголию «Союз Восток», следует из данных торгов.
По данным на 8:10 мск стоимость одной обыкновенной акции компании составила 135,79 руб. В моменте они поднимались до 136,41 руб. (рост на 1,11%).
О подписании документа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, проект предусматривает транзит 50 млрд куб. м газа в год из России в Монголию. Также заключен договор об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м ежегодно.
29 августа стало известно, что экспорт российского газа в Китай с начала года вырос на 28,3%. А 30 мая Миллер сообщал, что по «Силе Сибири» уже поставлены первые 100 млрд куб. м. Контракт рассчитан до середины 2049 г.