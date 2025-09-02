Акции «Газпрома» растут после подписания меморандума о «Силе Сибири – 2»

О подписании документа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, проект предусматривает транзит 50 млрд куб. м газа в год из России в Монголию. Также заключен договор об увеличении поставок по газопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м ежегодно.