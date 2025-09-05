Дальневосточную ипотеку расширят на «вторичку» до конца 2025 года
Он также отметил, что граждане смогут покупать первые квартиры из новых категорий уже до Нового года, самое позднее – в январе.
5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ дал поручения распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и сделать ее доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей. Глава государства попросил кабмин внести соответствующие поправки в нормативную базу.
Кроме того, президент предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье. Он указал, что жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в регионе.