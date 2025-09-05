Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Дальневосточную ипотеку расширят на «вторичку» до конца 2025 года

Ведомости

Дальневосточную ипотеку на вторичное жилье для многодетных семей введут до конца 2025 г. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает «РИА Новости».

Он также отметил, что граждане смогут покупать первые квартиры из новых категорий уже до Нового года, самое позднее – в январе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ дал поручения распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и сделать ее доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей. Глава государства попросил кабмин внести соответствующие поправки в нормативную базу.

Кроме того, президент предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье. Он указал, что жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в регионе.

Зампредседателя правления ВТБ Александр Пахомов на полях ВЭФ заявил, что банк поддерживает инициативу президента. «Банк приступит к реализации инициативы сразу после принятия соответствующих решений», – подчеркнул он.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте