Производитель бионических протезов Steplife намерен провести IPO
Компания Steplife, специализирующаяся на производстве протезов конечностей, намерена привлечь 200 млн руб. до конца 2025 г. в рамках pre-IPO раунда и размещения облигаций. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Средства будут направлены на развитие производства бионических протезов конечностей нового поколения с внешним источником энергии, включая протезы рук на уровне предплечья и плеча. В числе потенциальных инвесторов в компании называют «розничных инвесторов и ряд институциональных». В перспективе следующих четырех лет компания намерена провести первичное публичное предложение (IPO).
В ноябре 2025 г. может состояться IPO госкорпорации Дом.РФ, сообщал в мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев. На первом этапе предполагается размещение до 5% акций. Правительство также одобрило систему мотивации для руководства и независимых директоров. 2 сентября Дом.РФ сменил правовую форму с акционерного общества на публичное акционерное общество (ПАО).