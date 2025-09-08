Производитель бионических протезов Steplife намерен провести IPO

В ноябре 2025 г. может состояться IPO госкорпорации Дом.РФ, сообщал в мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев. На первом этапе предполагается размещение до 5% акций. Правительство также одобрило систему мотивации для руководства и независимых директоров. 2 сентября Дом.РФ сменил правовую форму с акционерного общества на публичное акционерное общество (ПАО).