Акции «Эталона» подешевели на первых торгах после редомициляции
Акции МКПАО «Эталон груп» подешевели на первых торгах после редомициляции компании. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.
По состоянию на 11:10 мск стоимость акции составляла 53,8 руб. (-7,24%).
29 июля «Эталон груп» объявил о завершении редомициляции в Россию. Отмечалось, что глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции «Эталон груп». Это открыло возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи.
4 сентября Мосбиржа сообщила, что торги обыкновенными акциями «Эталон груп» возобновятся 8 сентября в связи с завершением конвертации.
Группа «Эталон» – российская компания, основанная в 1987 г. и работающая в сфере девелопмента и строительства. Является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.