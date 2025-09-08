Акции «Эталона» подешевели на первых торгах после редомициляции

Группа «Эталон» – российская компания, основанная в 1987 г. и работающая в сфере девелопмента и строительства. Является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.