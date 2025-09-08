Газета
Главная / Инвестиции /

Акции «Эталона» подешевели на первых торгах после редомициляции

Ведомости

Акции МКПАО «Эталон груп» подешевели на первых торгах после редомициляции компании. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

По состоянию на 11:10 мск стоимость акции составляла 53,8 руб. (-7,24%).

29 июля «Эталон груп» объявил о завершении редомициляции в Россию. Отмечалось, что глобальные депозитарные расписки (ГДР) Etalon Group PLC были автоматически конвертированы в обыкновенные акции «Эталон груп». Это открыло возможность по переводу ценных бумаг во второй уровень котировального списка Мосбиржи.

4 сентября Мосбиржа сообщила, что торги обыкновенными акциями «Эталон груп» возобновятся 8 сентября в связи с завершением конвертации.

Группа «Эталон» – российская компания, основанная в 1987 г. и работающая в сфере девелопмента и строительства. Является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в РФ. Компания была зарегистрирована на Кипре. 18 апреля группа представила документы на регистрацию в России.

