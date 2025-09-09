«Русал» 15 сентября соберет заявки на облигации объемом не менее 1 млрд юаней
Срок обращения облигаций – 1,5 года. По выпуску будут предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир по ставке купона определят позднее. Расчеты при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Центробанка на дату, в которую совершается покупка или продажа облигаций. Выплаты купонов и погашение выпуска будут производиться в рублях по официальному курсу регулятора на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
Организаторами размещения станут Газпромбанк, «ВТБ капитал трейдинг», Sber CIB и Совкомбанк. Агентом определен Газпромбанк. Техразмещение выпуска состоится 18 сентября. Выпуск смогут приобрести неквалифицированные инвесторы.
В апреле «Ведомости» писали, что Русал может готовиться разместить облигации в Китае. Компания получила кредитные рейтинги в китайском государственном агентстве Dagong Global Credit Rating: высочайший AAA – по китайской национальной шкале и умеренный iBBB+ – по международной, прогноз – «стабильный».
«Русал» – единственный российский заемщик на китайском долговом рынке. В 2017 г. компания разместила семилетние облигации на 1,5 млрд юаней на Шанхайской фондовой бирже. На Мосбирже обращается 13 выпусков облигаций компании, номинированных в юанях, долларах США, дирхамах ОАЭ и рублях. Погашение выпусков запланировано на 2025-2029 гг. Акции «Русала» торгуются на Гонконгской и Московской биржах.