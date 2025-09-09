«Русал» 15 сентября соберет заявки на облигации объемом не менее 1 млрд юаней

Срок обращения облигаций – 1,5 года. По выпуску будут предусмотрены ежемесячные купоны. Ориентир по ставке купона определят позднее. Расчеты при первичном размещении будут производиться по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Центробанка на дату, в которую совершается покупка или продажа облигаций. Выплаты купонов и погашение выпуска будут производиться в рублях по официальному курсу регулятора на рабочий день, предшествующий дате выплаты.