«Яндекс» разместил выпуск облигаций объемом в 25 млрд рублей

21 апреля МКПАО «Яндекс» завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Мосбирже. Общий объем выпуска составил 40 млрд руб. Облигации серии 001Р-01 имели срок обращения два года, а их номинальная стоимость была установлена на уровне 1000 руб. за бумагу. Купон по ним выплачивается ежемесячно и рассчитывается по формуле «ключевая ставка Банка России + спред в размере 1,7% годовых».