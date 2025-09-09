Газета
Главная / Инвестиции /

«Яндекс» разместил выпуск облигаций объемом в 25 млрд рублей

Ведомости

Материнская компания группы «Яндекс» сообщила об успешном завершении размещения второго выпуска неконвертируемых облигаций на Мосбирже. Его общий объем составил 25 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Срок обращения облигаций составит 2,5 года, а их номинальная стоимость будет равна 1000 руб. Купонные выплаты будут производиться ежемесячно по фиксированной ставке в 13,5%.

Второй выпуск облигаций Яндекса получил высшие кредитные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств: ruAAA от «Эксперт РА» и AAA (RU) от АКРА.

«Яндекс» подвел итоги допэмиссии

Инвестиции / Эмитенты

В сообщении говорится, что такие облигации служат дополнительным инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления «Яндекса». Кроме того, они позволяют диверсифицировать источники заемного финансирования, а также более гибко управлять долговым портфелем.

21 апреля МКПАО «Яндекс» завершила размещение первого выпуска неконвертируемых рублевых облигаций на Мосбирже. Общий объем выпуска составил 40 млрд руб. Облигации серии 001Р-01 имели срок обращения два года, а их номинальная стоимость была установлена на уровне 1000 руб. за бумагу. Купон по ним выплачивается ежемесячно и рассчитывается по формуле «ключевая ставка Банка России + спред в размере 1,7% годовых».

