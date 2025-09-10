Суд отклонил иск миноритариев о делистинге Solidcore с Мосбиржи

В июне 2024 г. Solidcore сообщил, что подал заявку на делистинг акций с Московской биржи. Свое решение компания объяснила тем, санкции со стороны США в отношении Мосбиржи вызывают риски для продолжения листинга Solidcore. Утверждалось, что акционеры на бирже также ограничены в правах.