Суд отклонил иск миноритариев о делистинге Solidcore с Мосбиржи

Ведомости

Арбитражный суд Москвы отклонил иск миноритариев золотодобывающей компании Solidcore Resources (бывший «Полиметалл») о признании недействительным делистинга компании с Мосбиржи, следует из картотеки суда.

Истцами выступили Линар Калимуллин, Павел Гущин и другие миноритарии Solidcore Resources. Истцы просили суд признать решение Мосбиржи о делистинге ценных бумаг Solidcore недействительным. По их мнению, это постановление было принято с нарушением положений закона об акционерных обществах, а также правил листинга, установленных площадкой.

В июне 2024 г. Solidcore сообщил, что подал заявку на делистинг акций с Московской биржи. Свое решение компания объяснила тем, санкции со стороны США в отношении Мосбиржи вызывают риски для продолжения листинга Solidcore. Утверждалось, что акционеры на бирже также ограничены в правах. 

В компании тогда призвали инвесторов принять участие в обмене акций на новые бумаги, торгующиеся на казахстанской бирже AIX. Обмен российских акций Solidcore на бумаги, выпущенные на AIX, проходил с коэффициентом 1 к 1 до 30 сентября 2024 г.

