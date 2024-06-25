Solidcore Resources подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи

Polymetal объявила о смене названия на Solidcore Resources 11 июня. Тогда же стало известно, что годовое общее собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Выручка Polymetal по итогам 2023 г. составила $3,03 млрд, что на 8% выше, чем за 2022 г. Из них $893 млн приходится на предприятия компании в Казахстане, еще $2,13 млрд заработали российские предприятия. Скорректированная EBITDA за 2023 г. выросла на 43% г/г до $1,46 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 12 п. п. до 48%.