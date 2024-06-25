Solidcore Resources подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи
Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Об этом сообщается на сайте компании.
Совет директоров компании принял такое решение после введения США санкций против Мосбиржи. Компания попросила биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 г. однако Мосбиржа может объявить свою дату.
«Санкции OFAC против Московской биржи и соответствующие риски продолжения листинга для Solidcore, а также полное ограничение в правах для акционеров компании на Мосбирже делают дальнейший листинг нецелесообразным», – пояснил главный исполнительный директор Solidcore Resources Виталий Несис, добавив, что после продажи российских активов в марте 2024 г. у компании не осталось присутствия в России.
Из-за санкций против НРД и других российских депозитариев, акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. В связи с этим, компания призывает акционеров обменять акций на новые, выпущенные на AIX в соотношении одна к одной до 30 сентября.
Polymetal объявила о смене названия на Solidcore Resources 11 июня. Тогда же стало известно, что годовое общее собрание акционеров решило не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г. Выручка Polymetal по итогам 2023 г. составила $3,03 млрд, что на 8% выше, чем за 2022 г. Из них $893 млн приходится на предприятия компании в Казахстане, еще $2,13 млрд заработали российские предприятия. Скорректированная EBITDA за 2023 г. выросла на 43% г/г до $1,46 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 12 п. п. до 48%.
11 марта Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея плюс» (структура компании «Мангазея майнинг»). В результате продажи Polymetal сократил чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасил внутригрупповую задолженность на $1,04 млрд после вычета налогов, а также получил $300 млн после уплаты налогов. Чистая денежная позиция группы составила около $130 млн.