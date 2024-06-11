Polymetal не будет выплачивать дивиденды за 2023 год
Вместе с тем акционеры Polymetal утвердили годовой отчет и финансовую отчетность компании за 2023 г. Они также переизбрали в прежнем составе совет директоров компании, куда вновь вошли главный исполнительный директор Виталий Несис, председатель совета директоров Омар Бахрам и др.
20 мая совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 г. В сообщении компании отмечалось, что продажа российского бизнеса привела к значительному снижению долговой нагрузки группы и увеличению ликвидности при условии, что Polymetal необходимо инвестировать более $1 млрд в среднесрочной перспективе в проекты в Казахстане и Центральной Азии.
Выручка Polymetal по итогам 2023 г. составила $3,03 млрд, что на 8% выше, чем за 2022 г. Из них $893 млн приходится на предприятия компании в Казахстане, еще $2,13 млрд заработали российские предприятия. Скорректированная EBITDA за 2023 г. выросла на 43% г/г до $1,46 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 12 п. п. до 48%.
11 марта Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея плюс» (структура компании «Мангазея майнинг»). В результате продажи Polymetal сократил чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасил внутригрупповую задолженность на $1,04 млрд после вычета налогов, а также получил $300 млн после уплаты налогов. Чистая денежная позиция группы составила около $130 млн.