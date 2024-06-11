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Polymetal не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

Ведомости

Годовое общее собрание акционеров Polymetal решило не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г., а также решило сменить название компании на Solidcore Resources plc, сообщила компания.

Вместе с тем акционеры Polymetal утвердили годовой отчет и финансовую отчетность компании за 2023 г. Они также переизбрали в прежнем составе совет директоров компании, куда вновь вошли главный исполнительный директор Виталий Несис, председатель совета директоров Омар Бахрам и др.

20 мая совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 г. В сообщении компании отмечалось, что продажа российского бизнеса привела к значительному снижению долговой нагрузки группы и увеличению ликвидности при условии, что Polymetal необходимо инвестировать более $1 млрд в среднесрочной перспективе в проекты в Казахстане и Центральной Азии.

Выручка Polymetal по итогам 2023 г. составила $3,03 млрд, что на 8% выше, чем за 2022 г. Из них $893 млн приходится на предприятия компании в Казахстане, еще $2,13 млрд заработали российские предприятия. Скорректированная EBITDA за 2023 г. выросла на 43% г/г до $1,46 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 12 п. п. до 48%.

11 марта Polymetal закрыл сделку по продаже 100% акций «Полиметалла» (холдинговая компания российских активов) компании «Мангазея плюс» (структура компании «Мангазея майнинг»). В результате продажи Polymetal сократил чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасил внутригрупповую задолженность на $1,04 млрд после вычета налогов, а также получил $300 млн после уплаты налогов. Чистая денежная позиция группы составила около $130 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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