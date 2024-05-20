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Совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Ведомости

Совет директоров Polymetal рекомендует не выплачивать дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2023 г. Об этом говорится в сообщении компании.

Акции компании в ходе торгов на Мосбирже 20 мая подешевели на 1,43% до 310 руб. за бумагу. По состоянию на 14:52 мск их стоимость составила 313,1 руб. (-0,45%). 

В сообщении отмечается, что продажа российского бизнеса привела к значительному снижению долговой нагрузки группы и увеличению ликвидности. Но компании необходимо инвестировать более $1 млрд в среднесрочной перспективе в проекты в Казахстане и Центральной Азии. В частности, в первую очередь в новый Иртышский ГМК, а также в сделки M&A, а доступ к основным источникам долгового финансирования еще не восстановлен, поэтому рекомендация – не выплачивать дивиденды.

Компания также сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 11 июня 2024 г.

Выручка Polymetal по итогам прошедшего года составила $3,03 млрд, что на 8% выше, чем за 2022 г. Из них $893 млн приходится на предприятия компании в Казахстане, еще $2,13 млрд заработали российские предприятия. Скорректированная EBITDA за 2023 г. выросла на 43% г/г до $1,46 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 12 п. п. до 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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