Совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

В сообщении отмечается, что продажа российского бизнеса привела к значительному снижению долговой нагрузки группы и увеличению ликвидности. Но компании необходимо инвестировать более $1 млрд в среднесрочной перспективе в проекты в Казахстане и Центральной Азии. В частности, в первую очередь в новый Иртышский ГМК, а также в сделки M&A, а доступ к основным источникам долгового финансирования еще не восстановлен, поэтому рекомендация – не выплачивать дивиденды.