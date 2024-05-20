Совет директоров Polymetal рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год
Акции компании в ходе торгов на Мосбирже 20 мая подешевели на 1,43% до 310 руб. за бумагу. По состоянию на 14:52 мск их стоимость составила 313,1 руб. (-0,45%).
В сообщении отмечается, что продажа российского бизнеса привела к значительному снижению долговой нагрузки группы и увеличению ликвидности. Но компании необходимо инвестировать более $1 млрд в среднесрочной перспективе в проекты в Казахстане и Центральной Азии. В частности, в первую очередь в новый Иртышский ГМК, а также в сделки M&A, а доступ к основным источникам долгового финансирования еще не восстановлен, поэтому рекомендация – не выплачивать дивиденды.
Компания также сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 11 июня 2024 г.
Выручка Polymetal по итогам прошедшего года составила $3,03 млрд, что на 8% выше, чем за 2022 г. Из них $893 млн приходится на предприятия компании в Казахстане, еще $2,13 млрд заработали российские предприятия. Скорректированная EBITDA за 2023 г. выросла на 43% г/г до $1,46 млрд. Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 12 п. п. до 48%.