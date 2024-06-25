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Solidcore призвал инвесторов обменять акции в связи с делистингом с Мосбиржи

Ведомости

Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) призвала инвесторов принять участие в обмене акций на новые бумаги, торгующиеся на казахстанской бирже AIX. Об этом компания сказала в сообщении о планируемом делистинге с Московской биржи.

Акции Solidcore в 11:43 мск торговались по 226,1 руб. – на 9,5% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Максимально в ходе торгов на фоне заявления о делистинге котировки снижались на 26,8% до 182,8 руб.

Индекс Мосбиржи в 11:43 мск находился на уровне 3080,02 пункта и сократился с закрытия на 0,6%, индекс металлов и добычи уменьшился на 1,3% до 7571,6 п. С начала года котировки Solidcore обвалились на 55,7%, бенчмарки уменьшились на 0,6 и 2,6% соответственно. 

Обмен российских акций Solidcore на бумаги, выпущенные на AIX, проходит с коэффициентом 1 к 1. Он продлится до 30 сентября 2024 г., уточняется в сообщении. 

25 июня Solidcore сообщил, что подал заявку на делистинг акций с Московской биржи. Свое решение компания объяснила тем, санкции OFAC в отношении торговой площадки вызывают риски для продолжения листинга Solidcore. Также акционеры на Мосбирже ограничены в правах. Все вместе делает дальнейший листинг нецелесообразным, подчеркивается в сообщении компании.

Polymetal изменил название на Solidcore Resources 11 июня. В этот же день компания сообщила, что акционеры на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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