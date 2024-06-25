Solidcore призвал инвесторов обменять акции в связи с делистингом с Мосбиржи
Золотодобывающая компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) призвала инвесторов принять участие в обмене акций на новые бумаги, торгующиеся на казахстанской бирже AIX. Об этом компания сказала в сообщении о планируемом делистинге с Московской биржи.
Акции Solidcore в 11:43 мск торговались по 226,1 руб. – на 9,5% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Максимально в ходе торгов на фоне заявления о делистинге котировки снижались на 26,8% до 182,8 руб.
Индекс Мосбиржи в 11:43 мск находился на уровне 3080,02 пункта и сократился с закрытия на 0,6%, индекс металлов и добычи уменьшился на 1,3% до 7571,6 п. С начала года котировки Solidcore обвалились на 55,7%, бенчмарки уменьшились на 0,6 и 2,6% соответственно.
Обмен российских акций Solidcore на бумаги, выпущенные на AIX, проходит с коэффициентом 1 к 1. Он продлится до 30 сентября 2024 г., уточняется в сообщении.
25 июня Solidcore сообщил, что подал заявку на делистинг акций с Московской биржи. Свое решение компания объяснила тем, санкции OFAC в отношении торговой площадки вызывают риски для продолжения листинга Solidcore. Также акционеры на Мосбирже ограничены в правах. Все вместе делает дальнейший листинг нецелесообразным, подчеркивается в сообщении компании.
Polymetal изменил название на Solidcore Resources 11 июня. В этот же день компания сообщила, что акционеры на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г.