Solidcore призвал инвесторов обменять акции в связи с делистингом с Мосбиржи

Индекс Мосбиржи в 11:43 мск находился на уровне 3080,02 пункта и сократился с закрытия на 0,6%, индекс металлов и добычи уменьшился на 1,3% до 7571,6 п. С начала года котировки Solidcore обвалились на 55,7%, бенчмарки уменьшились на 0,6 и 2,6% соответственно.