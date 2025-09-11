Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Ведомости

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Они возобновятся с 15:55 мск. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Система торгов для подключения или снятия заявок будет доступна с 15:40 мск.

В последний раз Мосбиржа приостанавливала торги на срочном рынке 22 апреля. Торги не проводились с 13:48 мск. Позднее площадка объявила об их возобновлении с 14:20 мск после устранения конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. С 14:05 мск система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг состоялся в 14:30 мск.

28 апреля после вечернего клиринга Мосбиржа дважды сдвинула время начала торгов на срочном рынке. Изначально биржа перенесла начало вечерней сессии на 19:30 мск, потом на 19:45 мск. Стандартное расписание вечернего клиринга – с 18:50 до 19:05 мск.

