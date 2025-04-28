Мосбиржа дважды сдвинула время начала торгов на срочном рынке

22 апреля Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке. Позже площадка сообщила, что торги возобновлены с 14:20 после устранения конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. С 14:05 система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг состоится в 14:30. Торги на срочном рынке не проводились с 13:48 мск.