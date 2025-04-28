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Мосбиржа дважды сдвинула время начала торгов на срочном рынке

Ведомости

После вечернего клиринга Мосбиржа дважды сдвигала время начала торгов на срочном рынке. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте площадки.

Изначально биржа перенесла начало вечерней сессии на 19:30 мск, затем на 19:45 мск.

Данные торгов свидетельствуют, что вечерняя сессия на срочном рынке началась после проведения клиринга.

Стандартное расписание вечернего клиринга – с 18:50 до 19:05 мск.

22 апреля Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке. Позже площадка сообщила, что торги возобновлены с 14:20 после устранения конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. С 14:05 система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг состоится в 14:30. Торги на срочном рынке не проводились с 13:48 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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