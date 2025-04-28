Мосбиржа дважды сдвинула время начала торгов на срочном рынке
После вечернего клиринга Мосбиржа дважды сдвигала время начала торгов на срочном рынке. Соответствующие сообщения опубликованы на сайте площадки.
Изначально биржа перенесла начало вечерней сессии на 19:30 мск, затем на 19:45 мск.
Данные торгов свидетельствуют, что вечерняя сессия на срочном рынке началась после проведения клиринга.
Стандартное расписание вечернего клиринга – с 18:50 до 19:05 мск.
22 апреля Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке. Позже площадка сообщила, что торги возобновлены с 14:20 после устранения конфигурационной ошибкой на сетевом оборудовании. С 14:05 система была готова для снятия заявок и подключения участников, промежуточный клиринг состоится в 14:30. Торги на срочном рынке не проводились с 13:48 мск.