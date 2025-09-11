Nebius увеличит объем размещения облигаций и акций для привлечения $3,75 млрд
Бывшая нидерландская Yandex N.V., технологическая компания Nebius Group, решила увеличить предложение облигаций и акций на сумму около $750 млн по сравнению с изначальным анонсом на $3 млрд. Об этом сообщается на сайте компании.
Группа разместит два выпуска облигаций по $1,375 млрд. Первый из них будет с процентной ставкой 1% и сроком погашения в 2030 г., второй - со ставкой 2,75% и сроком погашения в 2032 г. Размещение завершится к 15 сентября. Участвующим инвесторам будет предоставлена возможность докупить дополнительные облигации в течение 13 дней.
Nebius Group также планирует выпуск обыкновенных акций на $1 млрд. Кроме того, инвесторам по этому выпуску предложен 30-дневный опцион на покупку дополнительных акций класса А на сумму до $150 млн по номинальной стоимости с учетом скидок и комиссий за андеррайтинг.
10 сентября Nebius Group сообщила о планах привлечь $3 млрд в рамках закрытого предложения для квалифицированных инвесторов. Отмечалось, что привлеченные средства компания направит на расширение вычислительных мощностей, приобретение земельных участков и развитие зон обслуживания клиентов.
8 сентября группа объявила о заключении многомиллиардного соглашения с Microsoft в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ). В заявлении Nebius Group в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) говорится, что общая стоимость контрактов до 2031 г. составит $17,4 млрд. Microsoft оставляет за собой право приобрести дополнительные услуги на $2 млрд.