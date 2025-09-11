Nebius увеличит объем размещения облигаций и акций для привлечения $3,75 млрд

Группа разместит два выпуска облигаций по $1,375 млрд. Первый из них будет с процентной ставкой 1% и сроком погашения в 2030 г., второй - со ставкой 2,75% и сроком погашения в 2032 г. Размещение завершится к 15 сентября. Участвующим инвесторам будет предоставлена возможность докупить дополнительные облигации в течение 13 дней.