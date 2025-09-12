Газета
Российский рынок акций открылся незначительным изменением индекса IMOEX2

Российский рынок акций на Московской бирже утром 12 сентября демонстрирует смешанную динамику «голубых фишек» на фоне ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Центробанка. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 07:01 мск индекс Мосбиржи составил 2909,38 пункта (+0,04%). К 9:15 мск он опустился на 0,21% до 2908,14 пункта.

Лидерами роста стали акции ПАО «Полюс» (+0,8%), «Лукойла» (+0,3%), «Т-технологий» (+0,3%), НЛМК (+0,1%), «Интер РАО» (+0,1%), МКАО «Хедхантер» (+0,1%). Подешевели акции Мосбиржи (-0,5%), ММК (-0,4%), «Русала» (-0,4%), «Алросы» (-0,3%), «Татнефти» (-0,3%), «Роснефти» (-0,2%), «Северстали» (-0,2%), «Группы компаний ПИК» (-0,2%), «Фосагро» (-0,2%), «Газпрома» (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), «Яндекса» (-0,1%).

В последний раз Центробанк снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что регулятор должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. В 2025 г. Банк России рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.

Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов считают, что к концу года ЦБ может опустить ключевую ставку до 14% годовых. Предполагается, что она также может быть в диапазоне от 14 до 16%.

