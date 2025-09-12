Российский рынок акций открылся незначительным изменением индекса IMOEX2

В последний раз Центробанк снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что регулятор должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. В 2025 г. Банк России рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.