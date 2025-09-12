«Финуслуги»: в преддверии заседания ЦБ пять банков снизили ставки по вкладам
С 8 по 12 сентября 2025 г. ставки по вкладам снизили пять российских банков, которые входят в топ-20 по объему средств населения. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Финуслуги».
Всего с 1 по 12 сентября ставки по вкладам снизили девять банков, а одна финансовая организация повысила их. Шаг снижения в банках составил 0,2-0,4 п.п. В итоге за эту неделю средняя ставка по полугодовым и годовым вкладам упала на 0,03 п.п. каждая, средняя ставка по трехмемячным снизилась на 0,06 п.п.
Средняя ставка в топ-20 по трехмесячному вкладу достигла 15,53% годовых (-0,21 п.п. за сентябрь), по полугодовым – 14,56% (-0,16 п.п.), по годовым – 13,47% (-0,23 п.п.). Наименьшую доходность финансовые организации предлагают по более длинным вкладам на срок от 1,5 до 3 лет (9,61-10,76% в зависимости от срока).
12 сентября состоится очередное заседание совета директоров Центробанка. В последний раз регулятор снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. В 2025 г. ЦБ рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.
Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов считают, что к концу года Центробанк может опустить ключевую ставку до 14% годовых. Предполагается, что она также может быть в диапазоне от 14 до 16%.