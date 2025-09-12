«Финуслуги»: в преддверии заседания ЦБ пять банков снизили ставки по вкладам

Всего с 1 по 12 сентября ставки по вкладам снизили девять банков, а одна финансовая организация повысила их. Шаг снижения в банках составил 0,2-0,4 п.п. В итоге за эту неделю средняя ставка по полугодовым и годовым вкладам упала на 0,03 п.п. каждая, средняя ставка по трехмемячным снизилась на 0,06 п.п.