Мосбиржа увеличила число инструментов на дополнительных торгах

С 12 сентября на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций биржи доступны акции девелопера «Эталон». С 13 сентября акции «Эталона» и паи биржевых фондов (AMFL и AMGB) будут также доступны инвесторам на торгах в выходные дни.