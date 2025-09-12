Мосбиржа увеличила число инструментов на дополнительных торгах
Московская биржа увеличила количество инструментов на дополнительных торговых сессиях. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
С 12 сентября на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций биржи доступны акции девелопера «Эталон». С 13 сентября акции «Эталона» и паи биржевых фондов (AMFL и AMGB) будут также доступны инвесторам на торгах в выходные дни.
Общее число торговых инструментов на дополнительной торговой сессии выходного дня составит 259, из них 10 – биржевые фонды.
9 сентября «Эталон» уточнил размер планируемого вторичного публичного предложения акций на Мосбирже. Он составит до 400 млн штук. Цену бумаг определят после окончания срока действия преимущественного права текущих акционеров компании. Представитель девелопера уточнил, что объем выпуска акций утвержден с запасом.
11 сентября Мосбиржа сообщила, что с 16 сентября площадка снимет запрет коротких продаж по акциям «Эталона».