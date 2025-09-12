Ozon сообщил о делистинге американских депозитарных расписок с биржи Астаны
Ozon Holdings PLC подал заявления о делистинге американских депозитарных акций компании с Международной биржи Астаны (AIX) и приостановке торгов американскими депозитарными расписками (АДР) на площадке. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Последней датой торгов на AIX будет 30 сентября 2025 г. После завершения торговой сессии в этот день владельцы АДР не смогут осуществлять транзакции через торговую платформу.
Ожидается, что решение о делистинге вступит в силу 27 октября 2025 г. Процедура делистинга с казахстанской биржи не повлияет на операционную деятельность компании.
4 сентября Ozon объявил о подаче документов для государственной регистрации компании в качестве Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон») в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). Завершить процесс планируется в октябре 2025 г.
За несколько дней до регистрации в новом статусе торги акциями на Мосбирже будут временно приостановлены по требованию российского законодательства. Их возобновление ожидается до конца 2025 г. Площадка заранее сообщит об этом инвесторам.