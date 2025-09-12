Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Ozon сообщил о делистинге американских депозитарных расписок с биржи Астаны

Ведомости

Ozon Holdings PLC подал заявления о делистинге американских депозитарных акций компании с Международной биржи Астаны (AIX) и приостановке торгов американскими депозитарными расписками (АДР) на площадке. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Последней датой торгов на AIX будет 30 сентября 2025 г. После завершения торговой сессии в этот день владельцы АДР не смогут осуществлять транзакции через торговую платформу.

Ожидается, что решение о делистинге вступит в силу 27 октября 2025 г. Процедура делистинга с казахстанской биржи не повлияет на операционную деятельность компании.

4 сентября Ozon объявил о подаче документов для государственной регистрации компании в качестве Международной компании публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон») в специальном административном районе остров Октябрьский (Калининградская область). Завершить процесс планируется в октябре 2025 г.

За несколько дней до регистрации в новом статусе торги акциями на Мосбирже будут временно приостановлены по требованию российского законодательства. Их возобновление ожидается до конца 2025 г. Площадка заранее сообщит об этом инвесторам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте